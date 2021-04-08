Бывший президент Армении подал в суд на Пашиняна

Экс-президент Армении Роберт Кочарян направил в суд иск против премьера страны Никола Пашиняна. Причиной стали высказывания последнего во время митинга, который прошел в Ереване 1 марта. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Кочарян подал иск 7 апреля. Он был принят судьей Артуром Мкртчяном. Об этом сообщил представитель экс-президента Айк Алумян. Адвокаты Кочаряна считают, что Пашинян в своих высказываниях на мартовском митинге затрагивал дело экс-президента, хотя не называл его имени.

Сторона экс-президента требует признания презумпции невиновности и опровержения клеветы. Защитники Кочаряна хотят взыскать с Пашиняна четыре миллиона драмов (около 578 тысяч рублей).

Во вторник, 6 апреля, суд в Армении снял с Кочаряна обвинения по статье о свержении конституционного строя. КС Армении в марте признал эту статью противоречащей двум статьям конституции. Обвинения предъявлены бывшему президенту в 2018 году в рамках уголовного дела о разгоне протестных акций в марте 2008 года. Помимо Кочаряна, обвинения сняли еще с трех человек.