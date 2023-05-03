Мир 03 мая 2023, 23:46 Бывший пресс-секретарь Навального удалила из соцсетей фото купленного на ее деньги для ВСУ снаряда Бывший пресс-секретарь Навального Ведута удалила фото купленного для ВСУ снаряда РИА «Новости»

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Политолог и бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута удалила из своего аккаунта в Twitter информацию о снаряде, купленном на ее деньги для ВСУ. На это обратил внимание Telegram-канал RT.

Ранее девушка похвалилась, что перечисляет деньги украинской армии. В доказательство она приложила фотографию снаряда, на котором маркером было написано ее имя.

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Судя по переписке, Ведута хотела оправдаться перед теми, кто обвинил ее в поддержке российских солдат. Она заявила, что продвигала поставки вооружения Украине, «когда это еще не было модно».

Ранее стало известно, что на Навального завели новое уголовное дело. Его выделили из дела об экстремизме. Ему вменяют статью о терроризме.

Уже в этом месяце начнется рассмотрение дела оппозиционера об экстремизме. Ему дали неделю, чтобы ознакомиться с материалами, которых оказалось почти 196 томов.