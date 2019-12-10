Бывший пресс-секретарь Лужкова перечислил его достижения на посту мэра Москвы

Бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова Сергей Цой рассказал «360» о том, какой вклад экс-мэр внес в развитие Москвы. По его словам, российская столица до сих пор развивается по плану Лужкова.

Сказать, что долго работал, — ничего сказать. 22 года моей жизни совместно с Юрием Михайловичем, с этим замечательным человеком. Юрий Михайлович заложил основы сегодняшней Москвы. Он перевел Москву с социалистической экономики на рыночную экономику и заложил планы развития Москвы с тех времен по настоящее. Хочу сказать, что это был замечательный мэр, великолепный профессионал и замечательный человек Сергей Цой.

Сергей Цой работал с Лужковым с начала 1990-х до 2010 года.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он находился в Германии, куда прилетел для плановой операции. Лужков был вторым мэром Москвы. Этот пост он получил в 1992 году.

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Он запомнился жителям столицы ежемесячными «лужковскими надбавками», восстановлением ряда памятников города. Речь идет о храме Христа Спасителя, соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и других зданиях. Также при Лужкове в Москве началось точечное строительство башен-небоскребов, а в архитектуре появился так называемый «лужковский стиль».

Должность мэра Юрий Лужков оставил в 2010 году по решению действующего тогда президента России Дмитрия Медведева.