Бывший премьер Украины заявил о «полном развале государства» в ближайшее время

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что страну на фоне продолжающейся политики Киева ждет плохой конец. По его словам, в ближайшее время может произойти «полный развал государства», написала «Политика сегодня».

Решение России об эвакуации женщин и детей с территории ЛНР и ДНР политик назвал абсолютно правильным.

«Я давным-давно говорил об этом. Дело очень важное и нужное. Потому что нельзя, чтобы мирные граждане погибали в результате военного конфликта. Из зоны военных действий всегда необходимо эвакуировать мирное население», — подчеркнул экс-премьер.

С 2014 года Николай Азаров переехал из Украины в Россию, где возглавляет «Комитет спасения Украины».