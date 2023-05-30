Мир 30 мая 2023, 12:08 Бывший премьер Украины заявил, что Зеленский сделал из страны новый Афганистан Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский превратил страну в Афганистан РИА «Новости»

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Украина при руководстве президентом Владимиром Зеленским превратилась в Афганистан. Такое мнение на свой странице в соцсети высказал бывший украинский премьер Николай Азаров.

Политик напомнил, что украинские лидеры обещали сделать из Украины Францию или Швейцарию. По мнению Азарова, дальше всех пошел Зеленский, превратив страну в новый Афганистан к радости англосаксов и оборонных концернов.

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«Как думаете, есть ли шанс, что в обозримом будущем Вашингтону надоест его игрушка? Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?», — написал он.

Ранее Азаров заявил о необходимости создать на Украине техническое правительство после окончания специальной военной операции. По его словам, в стране нужно восстановить демократию и свободу деятельности всех политических партий, кроме нацистских. Он указал на наличие политических сил, способных это сделать. Азаров также уличил нынешнее украинское правительство в воровстве американской помощи. По его словам, чиновники похитили порядка 20 миллиардов долларов.