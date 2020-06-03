Бывший премьер Украины: ветерана СС торжественно похоронили во Львове
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Twitter написал, что недавно во Львове торжественно похоронили ветерана СС «Галичина» Олеся Гуменюка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Известно также, что Гуменюк был участником СБ ОУН-УПА — экстремистской организации, запрещенной в России. По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, Гуменюк участвовал в убийствах мирного польского и украинского населения.