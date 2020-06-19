Бывший премьер Украины сделал заявление о стране

По его словам, «экс-министр финансов Украины П. Германчук в 90-е гг. сказал страшные слова».

«Ты знаешь, как они (реформаторы) рассуждают: пока не вымрет „совковое“ поколение — нам реформы не провести», — процитировал Азаров Германчука и добавил, что «сейчас реализуется людоедская практика уничтожения тех поколений».