Бывший премьер Украины рассказал о поездке в «Вашингтонскую область»

Бывший украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что отправился в Соединенные Штаты, где намерен провести важную для Украины работу.

На своей странице в Facebook во вторник, 29 сентября, политик сообщил, что в основном планирует находиться в «Вашингтонской области».

«Будет много важного, что напрямую коснется Украины. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны», ― написал Гончарук. Фрагмент его сообщения приводит газета «Известия».

Кроме того, украинский экс-премьер отметил, что хочет посмотреть на свою страну на расстоянии, чтобы отвлечься от «ежедневного политического треша».

На прошлой неделе стало известно о том, что представители Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили о намерении оказать Украине денежную помощь в размере 75 миллионов долларов для улучшения работы органов местного самоуправления. Как уточняется, новая «Инициатива USAID в области управления и подотчетности на местах» будет реализована в течение пяти лет.