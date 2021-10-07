Бывший премьер Украины прокомментировал отставку спикера Рады

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с «Политикой сегодня» прокомментировал отставку председателя Рады Украины Дмитрия Разумкова. По его мнению, Разумкова уволили из-за его разногласий с Зеленским.

Азаров выразил мнение, что президент Украины Зеленский «потерял связь с реальностью» и пытается добиться «беспрекословного повиновения» от подчиненных.

«Это абсолютная иллюзия. Тем более в отношении таких крупных должностей, как председатель Верховной рады. Но это может быть причина не основная. Вторая причина — кураторы его [Зеленского] считают, что ему нужен какой-то спойлер, партнер его на выборах. Готовятся. 2,5 года всего осталось до выборов. Вот и заранее готовят фигуру его спарринг-партнера», — предположил политик.