Бывший премьер Украины озвучил три причины не вступать Киеву в НАТО

Бывший премьер Украины Николай Азаров озвучил три причины, почему Киеву не следует вступать в НАТО. Как он считает, членство в альянсе не соответствует стратегическим вопросам государства, написал сайт «Политика сегодня».

«Не отвечает потому, что, как минимум, превращает Украину в абсолютно тупиковую, окраинную территорию и лишает ее громадного преимущества для развития экономики транзитной, например. Транзит, который использует свои порты, свои пути сообщения для осуществления масштабного транзита грузов», — уточнил Азаров.

Также он отметил, что членство в НАТО лишит эту страну возможности дальше тесно сотрудничать с торговыми партнерами из СНГ. Речь идет о России, Казахстане и Белоруссии. Помимо прочего, экс-премьер заявил, что у властей Киева есть иллюзия, будто вступление в Североатлантический альянс даст Украине некую защиту и покровительство.