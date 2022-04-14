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    14 апреля 2022, 17:28

    Бывший премьер Украины не исключил издевательств над плененным Медведчуком

    Бывший премьер Украины Азаров не исключил издевательств над плененным Медведчуком

    Максим Зинкин

    Бывший глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук может подвергаться издевательствам в плену у националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    «Не думаю, что с Виктором что-то случится в плане физической ликвидации, но в том, что над ним издеваются, у меня нет сомнений. Остановить их могут только американцы», — заявил он.

    Азаров предположил, что Медведчук находится в плену как минимум три недели.

    «Знаю Виктора и, судя по внешнему виду, я просто был поражен, это не один день. Это достаточное количество суток и издевательств. Эти люди способны на все. Может, на убийство они не решатся, но от всего остального их никто не удержит», — заключил Азаров.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

    Жена Медведчука Оксана записала видеообращение к Зеленскому, потребовав освободить супруга.