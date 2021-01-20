Бывший премьер Турции заявил, что Эрдогану грозит свержение с поста президента

Как считает политический деятель, главе Турции в текущий момент, как и 23 года назад, угрожают силы, распустившие правительственную Партию благоденствия с ее исламской риторикой. Он напомнил, как военные не тронули парламент и не остановили действие конституции. При этом спустя четыре месяца глава правительственной фракции Неджметтин Эрбакан вынужденно покинул свой пост. Партия благоденствия была распущена.

«Только внешне кажется, что страной управляет Эрдоган. На следующем этапе они (либералы — прим. ред.) свергнут Эрдогана», — процитировал сайт «Утро.ру» публикацию Давутоглу в Twitter.

Давутоглу уверен, что лидера Турции попытаются сместить с должности. После этого приверженцы либерализма запретят консерваторам «расхаживать с поднятыми головами».