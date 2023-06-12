Мир 12 июня 2023, 07:32 Бывший премьер Словакии заявил, что склады оружия в Европе опустели из-за помощи Украине Экс-премьер Словакии Пеллегрини: на восстановление запасов оружия в Европе нужно 5-10 лет РИА «Новости»

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Склады оружия во всех европейских странах опустошены. Армиям придется пополнять запасы, этот процесс займет порядка пяти-десяти лет. Об этом в интервью изданию Pravda рассказал бывший словацкий премьер Петер Пеллегрини.

По его словам, Словакия не может оказывать военную помощь Украине, поскольку у страны нет больше таких ресурсов. При этом для Братиславы открываются новые возможности для оборонной промышленности. Политик пояснил, что сейчас боеприпасы и технику закупают в других странах, производство и продажа оружия в Словакии поспособствует открытию новых рабочих мест в стране и принесет доход государству.

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Ранее бывший премьер Словакии и действующий лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо заявил о готовности прекратить поставки оружия Киеву, если его партия победит на выборах. Он также выступил против вхождения Украины в НАТО, отметив, что это бы означало начало третьей мировой войны.