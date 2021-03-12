Бывший премьер Словакии объяснил, почему «Спутник V» так популярен в стране

Популярность вакцины от коронавируса «Спутник V» объясняется пророссийскими настроениями и доказательствами высокого уровня науки в РФ. Таким мнением поделился бывший словацкий премьер Ян Чарногурский.

По его словам, премьер-министр Словакии Игорь Матович надеется, что, закупив вакцину «Спутник V», он не только ускорит борьбу с коронавирусом, но и повысит свой рейтинг среди населения.

«Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии вакцины „Спутник V“ объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки», — передало РИА «Новости» слова Чарногурского.

Американские СМИ недавно признали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала единственным в мире препаратом для профилактики COVID-19 с полным циклом испытаний. При этом три американские вакцины — Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson — отстают в этом плане от российского препарата. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.