Бывший премьер-министр Украины призвал Киев перестать плясать под дудку нацистов

Азаров опубликовал фотографию с одного недавнего «мероприятия», где украинские нацисты на памятнике бандеровцам стоят одетые в чёрное со вскинутыми в подобии гитлеровского приветствия руками. Данным снимком экс-премьер заявил о разгуле нацистов на Украине.

«Руководству Украины пора задуматься и прекратить плясать под их дудку?! Ничем хорошим это не закончится!» — написал Азаров.