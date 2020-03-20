    20 марта 2020, 15:01

    Бывший премьер-министр Украины призвал Киев перестать плясать под дудку нацистов

    Анастасия Кременчугская

    Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, опубликовал пост на своей странице в Twitter с требованием для Киева. Он просит, чтобы власти перестали плясать под дудку нацистов. Об этом написал «Царьград».

    Азаров опубликовал фотографию с одного недавнего «мероприятия», где украинские нацисты на памятнике бандеровцам стоят одетые в чёрное со вскинутыми в подобии гитлеровского приветствия руками. Данным снимком экс-премьер заявил о разгуле нацистов на Украине.

    «Руководству Украины пора задуматься и прекратить плясать под их дудку?! Ничем хорошим это не закончится!» — написал Азаров.