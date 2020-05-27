Бывший премьер-министр Украины предложил Зеленскому эксперимент

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал прогноз международной организации ЮНИСЕФ о том, что около шести миллионов граждан Украины могут попасть за черту бедности. Организация анализировала общемировую статистику, основанную на уровне доходов населения. Президент подчеркнул, что примерно пять-шесть тысяч гривен — это небольшая зарплата. Тем не менее, он убежден, что людей с таким заработком нельзя считать бедными.

Своим мнением Азаров поделился в Twitter. Экс-премьер призвал президента проверить свое убеждение на эксперименте.

«Советую Владимиру Александровичу взять эти 5000–6000 грн. и попробовать прожить на них целый месяц», — написал политик.

Азаров также добавил, что ему «будет очень интересно посмотреть на результат».