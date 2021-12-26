Бывший премьер-министр Украины обвинил власти в энергетическом кризисе

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны провоцируют энергетический кризис. Об этом, как сообщило РИА «Новости», он рассказал в интервью журналу «Країна».

«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями», — заявил Гройсман.

У властей Украины, как отметил экс-премьер страны, были денежные средства, а также время для закупки газа по низкой цене, но власть «проспала» вопросы газа и ситуацию с углем. Это произошло из-за неумения прогнозировать, считает Гройсман.

«Этим [власть] отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России», — отметил бывший премьер. Как подчеркнул политик, эти шаги могли быть преднамеренные.

«Есть два варианта — либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности», — отметил Гройсман. По его словам, цена для страны будет слишком высока. Он отметил, что здесь вопрос независимости.

Сложности Украины с энергетическим сектором ведут страну к полному экономическому краху, считает бывший премьер, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По словам политика, она не верит, что нынешние власти случайно не запаслись складами с углем впервые за три десятка лет и не подготовили газовые резервуары. Эти действия Тимошенко сравнила с диверсией против Украины.