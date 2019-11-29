Бывший премьер-министр Японии Накансонэ скончался в 101 год

Также он был вторым по продолжительности жизни премьер-министром в истории Японии. Накасонэ занимал этот пост с 27 ноября 1982 года по 6 ноября 1987 года. Также политик был известен своим тесным общением с экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1980-х годах.

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Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года. В 1941 году он окончил юридический факультет Токийского университета и начал работать в Министерстве внутренних дел. Во время Второй мировой войны Накасонэ в качестве добровольца пошел служить во флот.

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Впервые избрался в парламент от Демократической партии в 1947 году, в 1959-м — вошел в состав правительства, где занял должность начальника научно-технического управления. Позже в кабмине работал начальником Управления национальной обороны, начальником административного управления, был министром транспорта.

С его личностью связаны такие события в Японии, как проведение приватизации госомпаний и административно-финансовой реформы, наступление неоконсервативной волны, попытки возродить японский национализм.

Накасонэ три раза был с официальным визитом в СССР и встречался с Михаилом Горбачевым. Сын политика, Хирофуми Накасонэ, с 2008 по 2009 год работал в правительстве Японии. Он был министром образования в кабинете Кэйдзо Обути и возглавлял министерство иностранных дел в первом правительстве Таро Асо.