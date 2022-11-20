20 ноября 2022, 03:25
Бывший премьер-министр Японии раскритиковал политику Зеленского
Бывший премьер Японии Есиро Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за то, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио. Его слова привело издание Japan Times.
Мори выразил недоумение, что за продолжающийся конфликт критикуют только президента России Путина, тогда как Зеленского и не пытаются привлечь к ответственности. При этом от решений украинского лидера его народ терпит много лишений.
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«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — подчеркнул Мори.
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Бывший премьер-министр также раскритиковал японские СМИ. По его мнению, журналисты освещают события на Украине лишь с одной точки зрения.
«Будто они полагаются только на сообщения из Европы и США», — сказал он.
Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что недружественная политика японцев по отношению к РФ привела к остановке почти всех форм диалога между странами. По его словам, сейчас заморожены практически все формы политического диалога.
Владимир Зеленский
Япония
Владимир Путин
Отношения России и Украины
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