Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт негативно высказался о Трампе

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт высказался по поводу нападок бывшего главы США Дональда Трампа на его израильского коллегу Биньямина Нетаньяху. По словам Ольмерта, Трамп является жалким человеком, написало интернет-издание Huffington Post.

«Трамп говорит, что тот факт, что Биби поздравила Байдена, является предательством, как если бы отношения Израиля и Америки полностью основывались на личных желаниях Дональда Трампа. Это безумие. Я считаю его жалким человеком», — процитировала «Газета.ru» слова бывшего премьер-министра.

Для самого Ольмерта не характерно защищать Нетаньяху, поскольку он не раз говорил, что не доверяет ему и «не верит в его честность». Однако, как считает Ольмерт, Трамп на самом деле ждал так долго, что это «было неловко» для «самой дружелюбной для Америки нации».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Нетаньяху поздравил Джо Байдена с вступлением в должность президента США «очень рано». По его словам, в отличие от израильского премьера, президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена с победой, поскольку «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».