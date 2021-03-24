Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник был госпитализирован. Все эти дни он находится в больнице. Об этом сообщил адвокат политика Федерико Чеккони.

«В связи с проблемами со здоровьем с утра понедельника Берлускони госпитализирован», — передало РИА «Новости» слова юриста.

По предварительным данным, у 84-летнего политика не обнаружили ничего серьезного. Тем не менее точная причина госпитализации неизвестна.

В среду состоялось очередное заседание суда Милана по делу, в рамках которого Берлускони проходит обвиняемым. Экс-премьер не присутствовал и на предыдущем заседании, которое прошло 27 января. Тогда адвокат сообщил, что после очередного пребывания в больнице политику нужен отдых.

В начале сентября прошлого года Сильвио Берлускони попал в больницу с коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого известия заявил, что при необходимости Берлускони может рассчитывать на помощь России. Несколько лет назад бывший премьер перенес сложную операцию на сердце.