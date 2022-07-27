Бывший премьер Израиля указал на «опасный кризис» в отношениях страны с Россией

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху указал на «разгар опасного кризиса» в отношениях его страны с Россией. По его мнению, действия нынешнего премьера Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца ставят под угрозу безопасность Израиля. Нетаньяху процитировали на сайте 12-го канала местного телевидения.

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса», — констатировал бывший глава израильского правительства.

Он отметил, что страна долгие годы выстраивала «продуманные, сбалансированные и ответственные» отношения с Россией, но сейчас все это «рушится на наших глазах за считанные недели». Нетаньяху признался, что обеспокоен ситуацией.

По его словам, отношения между ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты.

«Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — считает бывший премьер Израиля.

Заявления прозвучали на фоне вероятной ликвидации еврейского агентства для Израиля «Сохнут» в России.

Пресс-секретарь Лапида отметил, что для решения обозначенной Нетаньяху проблемы нужно использовать правительственные каналы, а не «безосновательные заявления в СМИ». Бени Ганц также отреагировал на заявление Биньямина Нетаньяху постом в Twitter, где заявил, что «израильское правительство ведет себя ответственно и решительно, защищая интересы государства и еврейского народа».