Бывший премьер Италии Берлускони вновь попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь оказался в больнице, написал сайт kp.ru со ссылкой на издание ANSA.

Отмечается, что со вторника, 6 апреля он находится в лечебном учреждении «Сан-Раффаэле» в Милане. Экс-премьер был на пасхальных праздниках на Лазурном берегу, в гостях у старшей дочери Марины. После этого политический деятель прилетел на вертолете в больницу на обследование.

Ранее бывшему премьер-министру Италии сделали серьезную операцию на сердце.