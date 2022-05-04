Бывший премьер Белоруссии Чигирь назвал Шушкевича «великолепным человеком»

Бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Чигирь прокомментировал новость о смерти первого лидера независимой республики Станислава Шушкевича. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Шушкевич являлся великолепным человеком, такими же были все его стремления и взгляды.

«Я думаю, всем известны его стремления, взгляды и вклад. Преданный Республике Беларусь человек, сделал очень многое, жаль, очень жаль. Я знал, что ему плохо, что он болеет. Земля ему пухом, царствие небесное, великолепный человек. Побольше бы таких было, мы бы и жили по-другому, честно признаюсь», — сказал он.

Чигирь также отметил, что Шушкевич хоть и не активно, но участвовал в политической жизни Белоруссии, периодически высказывал свое мнение о происходящих событиях. Однако он не мог ходить на митинги в связи с плохим состоянием здоровья.

Станислав Шушкевич являлся председателем Верховного Совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Он подписал Беловежские соглашения, прекратившие существование СССР.