Бывший посол заявил, что России безразличны отношения с Польшей

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч в беседе с изданием Nowa Europa Wschodnia заявила, что Москве безразличны отношения с Варшавой. Как она считает, для РФ республика появляется в политической повестке только в качестве члена НАТО и Евросоюза.

«[Польша для России] значения не имеет, это следует признать», — процитировал специалиста сайт «Утро.ру».

По ее мнению, РФ якобы видит в Польше инструмент для ослабления трансатлантического сотрудничества. Пелчиньская-Наленч добавила, что Варшаву могут использовать в целях создания ментальных и политических барьеров в Восточно-Центральной Европе.

Экс - посол добавила, что польская сторона сама подталкивает на раздоры в Евросоюзе.