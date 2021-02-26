Бывший посол США по-русски признался, что скучает по творогу

Бывший американский посол в России Майкл Макфол рассказал, что скучает по РФ. Он отметил, что не был в стране уже больше двух лет — с тех пор, как покинул пост.

Об этом Майкл Макфол рассказал в своем Twitter.

«С 1983 по 2014 год я ни разу не уезжал из СССР / России дольше двух лет», — написал он.

Отдельное внимание экс-посол уделил творогу, по которому сильно соскучился. Об этом он написал сразу два твита — на английском и на русском языках.

В ответ на комментарии пользователей, которые предлагали заменить творог домашним сыром (farmer cheese) или купить в «русских» магазинах, посол отменил, что уже все перепробовал — но так и не нашел тот самый вкус.

«Каждый день в России на завтрак я ел творог с медом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус (резиденция посла США в Москве — прим. ред.)», — рассказал он.

В ответ на это пользователи стали предлагать ему приготовить творог самостоятельно, и начали присылать рецепты — как на русском, так и на английском языках.