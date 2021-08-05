Бывший посол России в Японии предупредил о возможном ухудшении отношений между странами

Экс-посол России в Японии Александр Панов рассказал про непростые отношения двух стран, а также о возможном введении санкций со стороны японских властей. Об этом написала «Lenta.ru».

Панов отметил, что переговоры между двумя странами по мирному небу отложились на неопределенное время. Из-за этого могут ухудшиться отношения. По его словам, атмосфера в правящих кругах говорит о возможном ужесточении политики.

«Политические связи, наши контакты по линии военных ведомств и парламентов — весь набор наших отношений может быть отыгран назад», — добавил Панов.

Дипломат предположил, что даже если нынешнему японскому премьеру удастся победить в выборах на пост главы Либерально-демократической партии Японии, переговоры двух стран все равно не сдвинутся с мертвой точки.