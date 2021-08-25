Бывший посол России в Алжире объяснил, в чем суть конфликта Алжира и Марокко

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Марокко. Страну подозревают в поджоге лесов в горных районах Алжира, в которых погибло около 90 человек. Ситуацию прокомментировал бывший посол России в Алжире, вице-президент Российского совета по международным делам Александр Аксененок. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам дипломата, обвинение Алжиром марокканских властей является лишь предлогом. Конфликт двух стран тлеет уже многие годы. Прежде всего это борьба за ведущую роль в Магрибе и проблема Западной Сахары.

Экс-посол отметил, что США еще при Дональде Трампе признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В то же время Америка хотела сыграть роль посредника между Алжиром и Марокко, но у нее ничего не получилось.

«Поэтому алжирцы решили сделать ставку на повышение напряженности, им это выгодно сейчас с учетом проблем внутри страны. Собственно, многие страны делают ставку на повышение напряженности в условиях осложняющего внутреннего положения, это общая тенденция», — добавил Аксенонок.