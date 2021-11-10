Бывший посол предрек ухудшение отношений России и Японии

Отношения между Россией и Японией могут ухудшиться после смены правительства в последней. Об этом ИА НСН сообщил бывший посол РФ в Японии Александр Панов.

Новый премьер Фумио Кисида не обладает таким авторитетом в правительстве, как экс-премьер Синдзо Абэ, считает Панов.

«Я думаю, что при нем аппарат МИДа будет играть еще более существенную роль, а он всегда настроен антироссийски. Так что ничего хорошего ожидать не следует. Если Абэ говорил, что давайте будем вести переговоры о двух [Курильских] островах, то сейчас могут вернуться к прежней позиции — четыре острова. Поскольку они считают, что политика Абэ и его уступки России ничего не дали, значит нужно вернуться на старые позиции и, возможно даже, в большей степени поддерживать Запад в санкционной политике», — сказал Панов.