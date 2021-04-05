Бывший помощник Джонсона назвал премьер-министра «клоуном» и «фигляром»

Бывший помощник британского премьера Бориса Джонсона сэр Алан Дункан выпустил мемуары, в которых нелестно отозвался о своем экс-начальнике. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

«Клоун, эгоцентрист, вызывающий чувство стыда фигляр с неряшливым мышлением и отрицательным дипломатическим здравомыслием», — написал Дункан. Отмечается, что Джонсон не единственный высокопоставленный чиновник, по которому жестко прошелся политик. Он также раскритиковал предшественницу Джонсона Терезу Мэй. Он назвал ее «напуганным кроликом» и «картонной фигуркой», чьи социальные навыки «находятся ниже плинтуса». Другого бывшего премьера Дэвида Кэмерона Дункан обвинил в «излишней болтливости».