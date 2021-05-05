Бывший полицейский, признанный виновным в убийстве Флойда, подал апелляцию

Бывший сотрудник правоохранительных органов Дерек Шовин, которого признали виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о пересмотре решения суда. Об этом сообщил Daily Mail.

Адвокаты Шовина подали запрос, в котором предположили, что общественная огласка перед судом могла повлиять на пристрастность конечного решения. Также в ходатайстве отметили, что суд превысил полномочия, когда отклонил новое заседание по делу.

Эрик Нельсон, выступающий защитником по делу, уверен, что суд не смог убедить присяжных избегать средств массовой информации, что сделало их показания предвзятыми, посчитал юрист. Присяжные признали Шовина виновным в убийстве в мае прошлого года, добавили в Nation News.

Смерть Джорджа Флойда стала резонансной в США. После этого по стране прокатились протесты, появилось движение Black Lives Matter. Американцы обвинили полицейских в том, что те часто превышают должностные полномочия и несправедливо относятся к афроамериканцам. Общество стало требовать пересмотра работы полиции.

Позднее палата представителей конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе. Его назвали в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в 2020 году после задержания стражами порядка.