Бывший полицейский назвал подозрительным суицид коллег, работавших во время беспорядков у Капитолия

Бывший офицер полиции США Джон Дуган прокомментировал новость о том, что четверо полицейских, которые работали во время штурма Капитолия, покончили с собой. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он отметил, что правоохранители должны были давать показания в суде по поводу этого события. То, что они решили покончить с собой именно сейчас, Дуган считает странным.

«Как бывшему полицейскому, мне кажется это подозрительным. Возможно, кто-то заметает следы», — заключил он.