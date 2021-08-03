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    03 августа 2021, 18:50

    Бывший полицейский назвал подозрительным суицид коллег, работавших во время беспорядков у Капитолия

    Дарья Морозова

    Бывший офицер полиции США Джон Дуган прокомментировал новость о том, что четверо полицейских, которые работали во время штурма Капитолия, покончили с собой. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Он отметил, что правоохранители должны были давать показания в суде по поводу этого события. То, что они решили покончить с собой именно сейчас, Дуган считает странным.

    «Как бывшему полицейскому, мне кажется это подозрительным. Возможно, кто-то заметает следы», — заключил он.