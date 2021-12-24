Бывший подполковник СБУ сказал, что на Украине работают наемники из Великобритании

Британцы, которые участвуют в строительстве военно-морской базы на юге Украины, в Очакове, находятся под защитой частной британской военной компании. Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров РИА «Новости».

«Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино (крупный военный аэродром на юго-восточной окраине Николаева) регулярно приходят борта из Альбиона», — заявил он, указав, что сослался на свои источники.

Служащие частной военной компании (ЧВК) охраняют строителей, грузы и самолеты, а располагаются они в гостинице «Александровская» в городе Николаев. Численность бойцов Прозоров назвать не смог, отметив, что настолько точной информацией не обладает.

Ранее Василий Прозоров служил в СБУ, он несколько раз ездил в Донбасс в 2014–2015 годах и некоторое время был заместителем командира сектора «М». Он известен в том числе тем, что рассказал о тайной тюрьме-библиотеке, в которой содержали пленников ДНР. По его словам, их пытали военные от СБУ.