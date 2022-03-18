Бывший подполковник СБУ рассказал о планах «Азова» в Мариуполе

Националисты из полка «Азов»* и других радикальных украинских формирований планируют продержаться в Мариуполе до конца российско-украинских переговоров и заключения мира. Такого мнения придерживается бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

«У меня в Мариуполе остались источники — еще с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях „Азовсталь“, Завод имени Ильича прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки», — сообщил Прозоров в разговоре с РИА «Новости». При этом, по его словам, рабочим не разрешают прерывать цикл производства.

Националисты, как считает экс-подполковник СБУ, надеются таким образом «прикрыться живым щитом и просидеть там до какого-то политического решения».

«В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся», — высказал свое мнение Прозоров.

Националисты ставили вооружение среди дворов в Мариуполе и выгоняли жителей из домов, чтобы там обосноваться. Помощь людям не оказывалась, а данных о гуманитарных коридорах не было. Уехавшая из города женщина рассказала, что ходить за водой людям приходилось под звуки стрельбы. По ее словам, складывалось ощущение, что их бросили и ими прикрывались.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.