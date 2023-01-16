Мир 16 января 2023, 16:03 Бывший пилот рассказал о возможной причине крушения самолета в Непале Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота

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Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение при взлете вблизи международного аэропорта Покхара. О возможных причинах трагедии рассказал бывший командир воздушного судна Александр Цветков сайту Pravda.Ru.

По мнению экс-пилота, трагедия могла произойти из-за ошибки командира воздушного судна.

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Цветков отметил, что на видео момента крушения можно наблюдать классическое сваливание самолета из-за потери скорости.

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