16 января 2023, 16:03
Бывший пилот рассказал о возможной причине крушения самолета в Непале
Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота
Пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение при взлете вблизи международного аэропорта Покхара. О возможных причинах трагедии рассказал бывший командир воздушного судна Александр Цветков сайту Pravda.Ru.
По мнению экс-пилота, трагедия могла произойти из-за ошибки командира воздушного судна.
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Цветков отметил, что на видео момента крушения можно наблюдать классическое сваливание самолета из-за потери скорости.
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