«Политические амбиции важнее жизней». Бывший омбудсмен Украины пожаловалась пранкерам на главу офиса Зеленского | 360°

Мир 07 октября 2022, 14:53 Поделиться Telegram

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Viber «Политические амбиции важнее жизней». Бывший омбудсмен Украины пожаловалась пранкерам на главу офиса Зеленского Экс-омбудсмен Украины рассказала пранкерам, что ее уволил глава офиса Зеленского Ермак

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Бывшая уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), что ее увольнения добивался глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак. Денисова думала, что беседует с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Видео пранка появилось в Telegram.

Верховная рада отстранила Людмилу Денисову от должности 31 мая — как она утверждает, из-за «надуманной истории».

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«Последней точкой в решении о моем увольнении было то, что Россия меня заявила на обмен по „Азову“*. Когда „азовцев“* забрали из Мариуполя, высшие чины заявили, что хотят, чтобы Денисова занималась обменом. Для Ермака это было неприятно. История была достаточно надуманна», — сообщила бывший омбудсмен.

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На вопрос «Неужели офис Зеленского посчитал, что их политические амбиции важнее жизней солдат?» она ответила: «Мне показалось, что это так».

Ранее Ермак в разговоре с пранкерами поделился сомнениями в том, что Денисова действовала в интересах Украины и признался в недоверии к ней. Депутат украинской правящей партии «Слуга народа» Павел Фролов обвинил Людмилу Денисову в том, что она «почти не выполняла своих полномочий» по «правозащитной деятельности», в том числе созданию гуманитарных коридоров, обмену пленными. В России ее не раз уличали в лжи о действиях ВС РФ.

*Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

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