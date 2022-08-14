Бывший офицер ЦРУ уличил США в лицемерном использовании Украины

Власти США хотят выжать из украинского кризиса все, что несет в себе выгоду. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте. Он рассказал об этом в подкасте на YоuТubе-канале Лекса Фридмана.

По словам бывшего агента ЦРУ, лицемерие Штатов загоняет Украину в огромные долги.

«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми», — объяснил свою позицию Бустаманте.

Он отметил, что таким образом США получают всю необходимую информацию и данные после испытаний — боевых действий зоне спецоперации России на Украине. По его словам, такой лицемерный ход является одним из самых главных преимуществ Штатов, которое они получают, якобы поддерживая ВСУ.

Также Бустаманте напомнил, что у Украины нет ничего, кроме закона о ленд-лизе — договоре, который под видом военной помощи затаскивает страну в огромную долговую яму.

По мнению бывшего агента ЦРУ, отправка западных боеприпасов не помогает ВСУ. Он заявил, что ВС России все равно одерживают верх.