Бывший офицер ЦРУ раскрыл цель стратегии нацобороны США | 360°

Мир 28 октября 2022, 04:15 Бывший офицер ЦРУ раскрыл цель стратегии нацобороны США Бывший офицер ЦРУ Джиральди: стратегия нацобороны США создана для впечатления общества РИА "Новости"

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Стратегия национальной обороны США направлена на впечатление общественности. Ее нельзя назвать достаточно серьезной, заявил в интервью РИА «Новости» бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди.

«Думаю, что ее следует рассматривать в контексте предстоящих выборов. Это, по большей части, пропаганда — и недостаточно серьезная. Полагаю, что большая часть [использованного] языка является государственной медиаречью, настроенной на обращение к конкретным целевым группам в Соединенных Штатах и Европе», — сказал он.

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Как подчеркнул Джиральди, Россия упоминается в документе 71 раз. Авторы стратегии на протяжении всего текста говорят о том, что нужно противостоять России. Они описали государство как угрозу стабильности и миру. Также бывший офицер высказался о роли Китая. Он усомнился в готовности США превратить страну в своего врага.

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«Разве могут Соединенные Штаты позволить себе превратить таких противников во врагов, учитывая множество внутренних проблем, включая бесконтрольную инфляцию и госдолг?» — задался вопросом Джиральди.

По его словам, отношения США и Китая беспокоят европейцев, так как противостояние может привести как минимум к торговой войне.