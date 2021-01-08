Бывший муж Бритни Спирс принял участие в протестах в Вашингтоне

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«Округ Колумбия. Пришли миллионы», — написал Александр.

За два дня до этого он анонсировал свое участие в протестах вместе с другими сторонниками Дональда Трампа.

Александр — друг детства Спирс. Они поженились в январе 2004 года во время отдыха в Лас-Вегасе. Их брак просуществовал 55 часов. Певица тогда объяснила, что не считала это чем-то серьезным и назвала свадьбу шуткой.

Митинг в поддержку Дональда Трампа состоялся в Вашингтоне 6 января. Его участники штурмом захватили Капитолий, где в тот момент проходило заседание Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек.

Трамп осудил произошедшее в здании Конгресса, дал обещание мирно передать Байдену власть и попросил жителей США примириться друг с другом.