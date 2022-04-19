Бывший морпех США назвал нелепыми попытки британских наемников выдать себя за невинных туристов

Британские наемники, которые пытаются выдать себя за невинных туристов, выглядят смешно и нелепо. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец США, военный эксперт Джон Марк Дуган.

Слова бывшего военного опубликовали «Известия» в своем Теlеgrаm-канале. Дуган выразил уверенность: некоторым нравится война, и подобные люди сделаны «из другого теста».

Попавший в плен британский наемник, по его словам, только строит из себя воина. Как только стало жарко, тот представился жертвой.

«Если он служил три-четыре года и все это время убивал людей в Донбассе, то ему придется за это заплатить большую цену. Это серьезное преступление», — подчеркнул эксперт.

Украина привлекла более 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 государств, сообщили в Минобороны России. Больше всего их приехало из Польши. В Мариуполе на территории «Азовстали» в окружении находятся около 400 наемников в составе украинской группировки. Им предложили сложить оружие, но украинская сторона запретила вести любые переговоры о сдаче в плен.