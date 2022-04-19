Бывший морпех США назвал нелепыми попытки британских наемников выдать себя за невинных туристов
Бывший морпех США Дуган раскритиковал попытки британских наемников выдать себя за туристов
Британские наемники, которые пытаются выдать себя за невинных туристов, выглядят смешно и нелепо. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец США, военный эксперт Джон Марк Дуган.
Слова бывшего военного опубликовали «Известия» в своем Теlеgrаm-канале. Дуган выразил уверенность: некоторым нравится война, и подобные люди сделаны «из другого теста».
Попавший в плен британский наемник, по его словам, только строит из себя воина. Как только стало жарко, тот представился жертвой.
«Если он служил три-четыре года и все это время убивал людей в Донбассе, то ему придется за это заплатить большую цену. Это серьезное преступление», — подчеркнул эксперт.
Украина привлекла более 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 государств, сообщили в Минобороны России. Больше всего их приехало из Польши. В Мариуполе на территории «Азовстали» в окружении находятся около 400 наемников в составе украинской группировки. Им предложили сложить оружие, но украинская сторона запретила вести любые переговоры о сдаче в плен.