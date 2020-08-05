Бывший моряк с судна Rhosus рассказал о происхождении взорвавшейся в Бейруте селитры

Николенко работал на корабле с 2012 по 2013 год. Для него это был первый контракт. По его словам, уже тогда состояние судна было печальным. В европейских портах проверяющие корабль часто высказывали претензии и даже добивались ареста.

«Все заминалось при помощи дачи взятки местным властям, и судно продолжало работать», — пояснил он.

По словам Николенко, селитру на борт Rhosus погрузили в Батуми. После этого на Босфоре экипаж судна полностью поменяли.

«По-моему, судно пошло в Севилью. Там их арестовали, и потом они пошли еще в Бейрут. Какой груз они повезли в Бейрут, я понятия не имею. Но я слышал, что груз был опасный», — рассказал Николенко.

Он отметил, что судно выходило в рейсы под молдавским флагом, а команда в основном состояла из граждан Украины. Россиянами были только капитан и старший механик.

По данным RT, судно и груз на его борту принадлежали предпринимателю из Хабаровска Игорю Гречушкину.

По словам капитана Бориса Прокошева, владелец судна отказался платить по счетам и бросил корабль в Бейруте. Экипаж не мог вернуться домой на протяжении 11 месяцев. Отпустили моряков только по решению суда. После этого на протяжении последних шести лет судно с опасным грузом оставалось в порту.

В минувший вторник, 4 августа, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, произошла детонация более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая находилась на борту арестованного шесть лет назад судна. В результате катастрофы погибли более 100 человек. Это неокончательные данные, так как разбор завалов еще продолжается.

Эксперты не исключили, что от снесенных взрывной волной зданий в воздух мог подняться асбест. Это опасное вещество, которое вызывает онкологию. В середине прошлого века его использовали для строительства зданий.