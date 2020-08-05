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    05 августа 2020, 15:02

    Бывший моряк с судна Rhosus рассказал о происхождении взорвавшейся в Бейруте селитры

    Анатолий Минкин

    Аммиачная селитра, которая привела к мощному взрыву в порту Бейрута, находилась на борту арестованного властями Ливана в 2014 году судна Rhosus. По словам бывшего члена экипажа, моряка Семена Николенко, опасный груз на судно погрузили в Батуми. Об этом он рассказал в беседе с RT.
    Бывший моряк с судна Rhosus рассказал о происхождении взорвавшейся в Бейруте селитры

    Николенко работал на корабле с 2012 по 2013 год. Для него это был первый контракт. По его словам, уже тогда состояние судна было печальным. В европейских портах проверяющие корабль часто высказывали претензии и даже добивались ареста.

    «Все заминалось при помощи дачи взятки местным властям, и судно продолжало работать», — пояснил он.

    По словам Николенко, селитру на борт Rhosus погрузили в Батуми. После этого на Босфоре экипаж судна полностью поменяли.

    «По-моему, судно пошло в Севилью. Там их арестовали, и потом они пошли еще в Бейрут. Какой груз они повезли в Бейрут, я понятия не имею. Но я слышал, что груз был опасный», — рассказал Николенко.

    Он отметил, что судно выходило в рейсы под молдавским флагом, а команда в основном состояла из граждан Украины. Россиянами были только капитан и старший механик.

    По данным RT, судно и груз на его борту принадлежали предпринимателю из Хабаровска Игорю Гречушкину.

    По словам капитана Бориса Прокошева, владелец судна отказался платить по счетам и бросил корабль в Бейруте. Экипаж не мог вернуться домой на протяжении 11 месяцев. Отпустили моряков только по решению суда. После этого на протяжении последних шести лет судно с опасным грузом оставалось в порту.

    В минувший вторник, 4 августа, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, произошла детонация более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая находилась на борту арестованного шесть лет назад судна. В результате катастрофы погибли более 100 человек. Это неокончательные данные, так как разбор завалов еще продолжается.

    Эксперты не исключили, что от снесенных взрывной волной зданий в воздух мог подняться асбест. Это опасное вещество, которое вызывает онкологию. В середине прошлого века его использовали для строительства зданий.

    Новости SMI.FM