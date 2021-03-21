Бывший министр назвал экономическую политику США худшей за 40 лет

В США проводится самая безответственная за последние 40 лет экономическая политика. С таким заявлением выступил бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс.

«То, что было зажжено, теперь разгорается», — заявил Саммерс в программе Bloomberg Wall Street Week, критикуя последние меры властей по стимулированию экономики.

Меры американских властей по стимулированию экономики, по его мнению, оказались совершенно неэффективными. Сейчас в Штатах наблюдается избыток спроса, при этом предложение товаров не выросло. Федеральная резервная система решила проводить «свободную» денежно-кредитную политику, отметил бывший министр.

«Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет», — сказал Саммерс.

Она, по словам экс-министра, по большей части является результатом «непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всей Республиканской партии».

Как убежден Саммерс, в США произойдет временный скачок цен на товары.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, хотя многие проблемы еще сохраняются. Перспективы более быстрого восстановления появляются благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, отметил первый заместитель главы МВФ Джеффри Окамото. Вместе с тем, восстановление мировой экономики признано МВФ неполным и неравномерным, поскольку в большинстве стран ВВП все еще ниже докризисного уровня, уточнило Ura.ru.