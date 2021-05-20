Бывший министр экономики Украины Суслов заявил о деградации страны

Украина стала резко деградировать после госпереворота 2014 года. Таким мнением поделился бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

«Точкой перелома стал конец 2013 — начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада. После этого деградация Украины резко ускорилась», — сказал Суслов в эфире телеканала «Наш».

Суслов не понимает курса на вступление в НАТО, на который делают упор украинские власти после госпереворота.

Украинский журналист Вячеслав Чечило ранее заявил, что Украина за последние 30 лет сильно деградировала. По его мнению, она демонстрирует один из худших результатов в мире по социально-экономическому развитию. Чечило напомнил, что после распада Советского Союза у Украины были отличные стартовые возможности, но «свидомые» псевдопатриоты уничтожили их.

Журналист добавил, что такие граждане агрессивны и вынуждают украинские власти выполнять их требования, передал телеканал РЕН ТВ. Он добавил, что Киев оказался беспомощен перед лицом радикалов.