Бывший министр экономики предсказал Украине голод

Украина может столкнуться голодом из-за открытия рынка земли. Страна потеряет контроль над экспортом аграрной продукции в случае передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.

Продажа украинских сельскохозяйственных земель и агрохолдингов иностранным компаниям может привести к значительному увеличению продовольственного экспорта, сообщил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала «Первый независимый», сообщила «Газета.ru».

По словам министра, после открытия рынка земли мощные иностранные государства смогут вмешиваться в политику Украины по поводу экспорта.

«Может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», — сказал Суслов.

Ранее Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина», заявила о начале «расправы с Украиной» из-за закона, который вступил в силу 1 июля. Он отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Теперь жители Украины смогут покупать сельскохозяйственные земли, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобрести юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров на организацию.