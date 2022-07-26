Бывший министр экономики Польши назвал безрассудными санкции против России
Бывший министр экономики Польши Штайнхофф объяснил, как по стране ударят санкции против РФ
Часть населения Польши может остаться без отопления уже этой осенью и зимой из-за эмбарго на импорт угля из России, заявил бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф в интервью Wirtualna Polska. Он считает этот запрет безрассудным и непродуманным.
По мнению экс-министра, эмбарго ударит как по жителям, так и по государственным и частным компаниям, которые десятилетиями работали в данном секторе. Россия не единственный поставщик угля в Европу, однако остальные находятся далеко географически — например, чтобы доставить уголь в Польшу из Австралии —главного поставщика этого ресурса в мире — понадобится по крайней мере месяц. При этом польский сектор производства электроэнергии зависит от угля на 70%.Основным поставщиком всегда была Россия. Например, в прошлом году Польша закупила там восемь миллионов тонн углей энергетических марок.
Без российского угля невозможно и развитие польского металлургического кластера: комбинаты используют во всех производственных процессах угольный кокс, без него предприятия могут просто остановиться.
Поэтому санкции против России губительны для Польши и ее народа.