Часть населения Польши может остаться без отопления уже этой осенью и зимой из-за эмбарго на импорт угля из России, заявил бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф в интервью Wirtualna Polska. Он считает этот запрет безрассудным и непродуманным.

По мнению экс-министра, эмбарго ударит как по жителям, так и по государственным и частным компаниям, которые десятилетиями работали в данном секторе. Россия не единственный поставщик угля в Европу, однако остальные находятся далеко географически — например, чтобы доставить уголь в Польшу из Австралии —главного поставщика этого ресурса в мире — понадобится по крайней мере месяц. При этом польский сектор производства электроэнергии зависит от угля на 70%.Основным поставщиком всегда была Россия. Например, в прошлом году Польша закупила там восемь миллионов тонн углей энергетических марок.

Без российского угля невозможно и развитие польского металлургического кластера: комбинаты используют во всех производственных процессах угольный кокс, без него предприятия могут просто остановиться.

Поэтому санкции против России губительны для Польши и ее народа.