Бывший мэр Риги Нил Ушаков выразил обеспокоенность энергетическим кризисом | 360°

Мир 10 октября 2022, 11:28 Поделиться Telegram

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Viber Бывший мэр Риги Нил Ушаков выразил обеспокоенность энергетическим кризисом

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Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков обратился к Еврокомиссии с вопросом, какие меры поддержки будут оказываться жителям европейских стран, которые могут пострадать от энергетического кризиса. Об этом написал RT.

По словам Ушакова, политика ЕС в сфере энергетики, в частности, намерение сокращать потребление энергии и перераспределять избыточную прибыль энергетических компаний в пользу потребителей, может быть малоэффектина.

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«Перераспределение прибыли энергетических компаний в Латвии не даст никакого дополнительного эффекта, поскольку латвийская „Латвэнерго“ — это государственная компания, прибыль которой идет в государственный бюджет», — отметил Ушаков.

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И-за холодного климата зимой также затруднительно сократить потребление электроэнергии, добавил он.

Ушаков поинтересовался, учитывает ли Еврокомиссия тот факт, что отдельные муниципалитеты европейских стран могут остаться без отопления, и какие меры планируется принимать в связи с этим.

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