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    07 апреля 2021, 21:22

    Бывший кремлевский шеф-повар назвал борщ народным

    Александра Ломейко, Екатерина Земская

    Украина попросила включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бренд-шеф консультант Управления делами президента РФ Анатолий Галкин в беседе с «360» назвал борщ народным и рассказал, каким его любит Владимир Путин.

    Бывший кремлевский шеф-повар назвал борщ народным

    Доказать происхождение борща сейчас практически невозможно. Традиции приготовления блюда складывались веками.

    «История кулинарии пишет, что борщ украинский пошел от русских щей. Капусты на Украине было немного, а бурака (свеклы) — наоборот. Они стали добавлять, поменялся цвет», — напомнил Галкин.

    Он подчеркнул, что в украинский борщ клали «шкварки и все, что угодно». Иногда в первое добавляют карасей и другую рыбу.

    «Борщи разные бывают — и с черносливом, и с крупой, и с картофелем. Их тысячи — сортов борща», — сказал бывший шеф-повар.

    Во время работы в Кремле, поделился он, никогда не писали «русский борщ или украинский». Говорили просто — борщ — и указывали, с чем он — с мясом, уткой и так далее.

    «Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет „хочу борщ“, „сварите борщ“. И все. На баранине или на телятине», — рассказал Галкин.

    По его словам, Борис Ельцин любил, когда в блюдо добавляли грудинку, свиную и говяжью, а также свиной язык. Борщ получался наваристый, как студень.

    «Горбачев ел совсем другой — легкий, как русские щи. Мы даже свеклу не клали — добавляли свекольный сок. Брежнев ел настоящий густой, чтобы ложка стояла», — вспомнил шеф-повар.

    Он с юмором отнесся к желанию Украины «национализировать борщ» и указал на главное: чтобы суп был вкусным.

    «Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он!» — заключил Анатолий Галкин.