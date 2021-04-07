Бывший кремлевский шеф-повар назвал борщ народным

Украина попросила включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бренд-шеф консультант Управления делами президента РФ Анатолий Галкин в беседе с «360» назвал борщ народным и рассказал, каким его любит Владимир Путин.

Доказать происхождение борща сейчас практически невозможно. Традиции приготовления блюда складывались веками.

«История кулинарии пишет, что борщ украинский пошел от русских щей. Капусты на Украине было немного, а бурака (свеклы) — наоборот. Они стали добавлять, поменялся цвет», — напомнил Галкин.

Он подчеркнул, что в украинский борщ клали «шкварки и все, что угодно». Иногда в первое добавляют карасей и другую рыбу.

«Борщи разные бывают — и с черносливом, и с крупой, и с картофелем. Их тысячи — сортов борща», — сказал бывший шеф-повар.

Во время работы в Кремле, поделился он, никогда не писали «русский борщ или украинский». Говорили просто — борщ — и указывали, с чем он — с мясом, уткой и так далее.

«Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет „хочу борщ“, „сварите борщ“. И все. На баранине или на телятине», — рассказал Галкин.

По его словам, Борис Ельцин любил, когда в блюдо добавляли грудинку, свиную и говяжью, а также свиной язык. Борщ получался наваристый, как студень.

«Горбачев ел совсем другой — легкий, как русские щи. Мы даже свеклу не клали — добавляли свекольный сок. Брежнев ел настоящий густой, чтобы ложка стояла», — вспомнил шеф-повар.

Он с юмором отнесся к желанию Украины «национализировать борщ» и указал на главное: чтобы суп был вкусным.

«Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он!» — заключил Анатолий Галкин.