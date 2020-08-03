Бывший король Испании объявил об эмиграции на фоне коррупционных скандалов

В своем обращении на имя сына, действующего испанского монарха Филиппа VI, экс-король заявил, что принял решение об эмиграции из-за общественного давления, вызванного определенными событиями его прошлой жизни.

«Мое достоинство требует этого от меня», — говорится в заявлении бывшего монарха.

Коррупционные скандалы вокруг бывшего короля Испании продолжаются уже несколько лет. Последним стал материал в газете El Mundo об отмывании Хуаном Карлосом I крупных денежных средств в момент его нахождения на престоле.

Так, в 2010 году в его распоряжении оказались 125 тысяч евро, что составляло его заработную плату за весь год. Кроме того, он передал предпринимательнице Коринне Ларсен около 65 миллионов евро. Женщину подозревали в любовной связи с монархом.

Кроме того, Хуан Карлос I фигурировал в коррупционной схеме по строительству скоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Используя свой авторитет за откат от испанского консорциума, он уговорил делегацию выбрать именно эту фирму для проведения работ.

После начала скандалов Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Но наследнику скандалы вокруг отца были не по душе. В марте он объявил, что отказывается от финансового наследства отца, а бывший король больше не получает денег из бюджета королевского дома.

Несмотря на все коррупционные скандалы, Конституция Испании не позволяет привлекать бывших монархов к уголовной ответственности. Ранее в СМИ появилась информация, что Филипп VI намерен официально лишить отца титула, чтобы отдать его под суд. Это будет первый прецедент за всю историю королевства. Кроме того, семья Филиппа VI намерена отказаться от получения денег за счет бюджета.

Ранее о возможности привлечь к уголовной ответственности бывшего короля Испании заявлял глава Каталонии Ким Торра. Руководитель женералитета обратился к юристам с просьбой изучить вопрос о том, как это можно сделать.