facebook_pixel
    25 марта 2022, 17:51

    Бывший король Испании не сможет воспользоваться иммунитетом для защиты от иска бывшей любовницы

    Дарья Морозова

    Бывший король Испании Хуан Карлос I не сможет использовать иммунитет монарха, чтобы защититься от иска бывшей любовницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным газеты «Взгляд», на него подала в суд Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн. Она заявила, что ее взаимоотношения с Хуаном Карлосом I закончились в 2009 году, но в 2012 монарх угрожал ей, а также установил за ней надзор.

    Сайн-Витгенштейн-Сайн потребовала от него компенсацию. Сумма не уточняется.