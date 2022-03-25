Бывший король Испании не сможет воспользоваться иммунитетом для защиты от иска бывшей любовницы

Бывший король Испании Хуан Карлос I не сможет использовать иммунитет монарха, чтобы защититься от иска бывшей любовницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным газеты «Взгляд», на него подала в суд Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн. Она заявила, что ее взаимоотношения с Хуаном Карлосом I закончились в 2009 году, но в 2012 монарх угрожал ей, а также установил за ней надзор.

Сайн-Витгенштейн-Сайн потребовала от него компенсацию. Сумма не уточняется.