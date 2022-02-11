Бывший командующий ЧФ Комоедов призвал генсека НАТО уйти в отставку

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах по размещению войск альянса в Румынии возмутило экс-командующего Черноморским флотом РФ, бывшего депутата Госдумы Владимира Комоедова. В разговоре с «Политикой сегодня» он призвал Столтенберга уйти в отставку.

По словам Комоедова, Йенс Столтенберг должен уйти, чтобы перестать наносить вред миру.

«Со Столтенбергом надо прощаться вообще, — прокомментировал ситуацию Владимир Комоедов. — Это такой человек, который нанес вреда больше на нашем земном шаре, чем талибы [члены запрещенной в РФ террористической организации „Талибан“ — прим.ред.]. И продолжает наносить», — заявил бывший депутат.